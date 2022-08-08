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    Варела: «Мой уход – проблема «Динамо» и ФИФА. Я просто действовал по правилам»

    Защитник Гильермо Варела прокомментировал информацию о штрафе в связи с уходом из «Динамо» в интервью журналисту Фабио Алейшо.

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
    • Накануне он стал игроком «Фламенго».
    • Латиноамериканец воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с клубом РПЛ.

    «Я не буду говорить об этом, потому что у меня есть уважение. Я могу себе представить, что уход легионеров – непростая ситуация, но это проблема между «Динамо» и ФИФА.

    Как профессионал я должен защищать свою карьеру и просто действовать по правилам ФИФА», – сказал Варела.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 18:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17844

      DVOK68 3 минуты назад

      Ага.Ничего личного только пизнес.

      0
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      Рейтинг: +1590

      Форвард 79 5 минут назад

      А каких правилах он говорит?!
      ФИФА и правила эти понятия не совместимы!
      А от себя скажу, у этой КРЫСЫ разые с Фифа контракт был?!
      Поэтому врядли он после этого сможет защитить свою карьру, да и профессионалом его назвать сложно, так дилетант-дешовка))

      1
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      Рейтинг: +966

      Лфшт 16 минут назад

      Ну еще раз доказал что нечего всякое гавно было собирать

      1
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      Рейтинг: +16639

      Cleaner 19 минут назад

      Ты сбежал из Динамо как КРЫСА! Не нужно теперь оправдываться. Все равно этой крысой останешься навсегда...(((

      2
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      Рейтинг: +574

      чаппай 20 минут назад

      Это не уход, а эвакуация, не парься, чувак

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      Рейтинг: +4881

      neim 24 минуты назад

      А деньги ты тоже от ФИФА получал ?

      2
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      Рейтинг: +14720

      Fusballer 27 минут назад

      Это понятия, а не правила.

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