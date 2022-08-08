Варела: «Мой уход – проблема «Динамо» и ФИФА. Я просто действовал по правилам»

Защитник Гильермо Варела прокомментировал информацию о штрафе в связи с уходом из «Динамо» в интервью журналисту Фабио Алейшо.

Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.

Накануне он стал игроком «Фламенго».

Латиноамериканец воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с клубом РПЛ.

«Я не буду говорить об этом, потому что у меня есть уважение. Я могу себе представить, что уход легионеров – непростая ситуация, но это проблема между «Динамо» и ФИФА.

Как профессионал я должен защищать свою карьеру и просто действовать по правилам ФИФА», – сказал Варела.