«Динамо» оштрафует Варелу на всю месячную зарплату за пропуск матча с «Торпедо»

«Динамо» применит санкции к защитнику Гильермо Вареле, сбежавшему во «Фламенго».

По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб оштрафует футболиста за пропуск матча с «Торпедо» на всю июльскую зарплату. Бразилец пропустил игру, хотя его контракт с «Динамо» еще действовал.