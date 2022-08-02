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    «Динамо» оштрафует Варелу на всю месячную зарплату за пропуск матча с «Торпедо»

    «Динамо» применит санкции к защитнику Гильермо Вареле, сбежавшему во «Фламенго».

    По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб оштрафует футболиста за пропуск матча с «Торпедо» на всю июльскую зарплату. Бразилец пропустил игру, хотя его контракт с «Динамо» еще действовал.

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
    • Накануне он стал игроком «Фламенго».
    • Латиноамериканец воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с клубом РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 12:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13794

      Skull_Boy 2 часа назад

      Да ему срать на вас и он легко это отсудит пользуясь поправкой от ФИФА наивные вы долба4и

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      Рейтинг: +16787

      житель СПб 2 часа назад

      И правильно! Нечего церемониться.

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