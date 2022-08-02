«Динамо» оштрафует Варелу на всю месячную зарплату за пропуск матча с «Торпедо»

«Динамо» применит санкции к защитнику Гильермо Вареле, сбежавшему во «Фламенго».
По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб оштрафует футболиста за пропуск матча с «Торпедо» на всю июльскую зарплату. Бразилец пропустил игру, хотя его контракт с «Динамо» еще действовал.
- Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
- Накануне он стал игроком «Фламенго».
- Латиноамериканец воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с клубом РПЛ.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова