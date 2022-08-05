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    «Агент переблефовал». Лепсая раскрыл подробности побега Варелы из «Динамо»

    Бывший руководитель международного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая прокомментировал уход защитника Гильермо Варелы из «Динамо».

    – Как для себя объясняете поступок Гильермо Варелы, который накануне матча с «Торпедо» сбежал с динамовской базы?

    – На мой взгляд, во всем виноват его агент Пабло Бентанкур.

    В «Зените» после отъезда Юри Алберто запаниковали, поняли, что и других бразильцев могут потерять. Их агенты использовали эту ситуацию как рычаг, вынудив клуб подписать новые контракты с Венделом, Малкомом, Клаудиньо. На улучшенных условиях. Тем самым «Зенит» открыл ящик Пандоры.

    Кое-кто из оставшихся в РПЛ легионеров захотел пойти той же дорогой. Бентанкур начал предлагать Варелу разным клубам. Заручившись согласием «Фламенго», пришел к руководителям «Динамо» и заявил: «Удвойте моему клиенту зарплату, либо он уедет в Бразилию».

    Те были готовы вступить в переговоры. Но Бентанкур решил надавить – и перегнул палку. Подумал, что исчезновение защитника с базы перед ответственной игрой заставит клуб встрепенуться, Варелу сразу завалят деньгами.

    План провалился. Бентанкур переблефовал. «Динамо» не стало поддаваться на шантаж, и Вареле пришлось паковать чемоданы. Хотя в Москве его все устраивало. Парень-то нормальный. Просто сильно подвержен влиянию агента. Тот убедил Гильермо пойти ва-банк.

    Наверное, в каких-то европейских клубах это сработало бы. Но в «Динамо» моментально свернули переговоры – и правильно сделали.

    Во-первых, началась бы цепная реакция – повышения зарплаты могли бы потребовать и другие игроки. Во-вторых, за адекватные деньги найти правого защитника не так уж и сложно. Позиция не самая дефицитная. Плюс есть Паршивлюк. На уровне РПЛ он в порядке, а еврокубков в ближайший сезон не предвидится.

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
    • Накануне он стал игроком «Фламенго».
    • Латиноамериканец воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с клубом РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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