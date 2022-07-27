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    Булыкин: «Руководству «Локомотива» можно поаплодировать, если они продадут Бека-Бека «Ницце»

    Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал скорый трансфер полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».

    «Если так, то это очень удачное соглашение. Можно поздравить «Локомотив» с тем, что они заработали денег и поправили своe финансовое состояние. Не скажу, что отъезд Бека-Бека – неожиданный. Его продали, или он приостановил бы контракт.

    Можно ли за этот трансфер хвалить Томаса Цорна? Управленческая деятельность оценивается тем, сколько футболистов заиграло, какое место заняли, насколько удачны трансферы и какой бюджет у клуба в конце сезона. В данном случае можно поаплодировать руководству «Локомотива», – сказал Булыкин.

    • В прошлом сезоне Бека-Бека сделал 4 ассиста в 26 матчах.
    • В августе 2021 года «Локомотив» купил его у «Кана» за 6 миллионов евро.
    • В Бека-Бека лично заинтересован главный тренер «Ниццы».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4585

      PAREVG. 1 час назад

      Провальных трансферов - масса.
      Анджорин (хорошо что ушел), Мампаси, Керк, да и сам Бека, ничем особо не запомнился, кроме прически.
      Нормальный трансфер только один - Изидор.
      Продают только одного, да и то, фигурирующий в СМИ ценник, явно завешен втрое.
      Если игрок может уйти бесплатно, никто не будет за него платить 15 миллионов...

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      Рейтинг: +492

      gunstilzit > PAREVG. 23 минуты назад

      Мампаси молод и ещё может вырасти в отличного защитника.
      Керк не забивает,но массу проблем приносит игрокам соперника.
      По поводу Бека Бека,информацию дали сами французы.

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      Рейтинг: +677

      SpartakMoskwa > PAREVG. 8 минут назад

      Мда уж, называть Бека бека и Керка провальными трансферами, нужно иметь сверх разум

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