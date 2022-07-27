Булыкин: «Руководству «Локомотива» можно поаплодировать, если они продадут Бека-Бека «Ницце»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал скорый трансфер полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».
«Если так, то это очень удачное соглашение. Можно поздравить «Локомотив» с тем, что они заработали денег и поправили своe финансовое состояние. Не скажу, что отъезд Бека-Бека – неожиданный. Его продали, или он приостановил бы контракт.
Можно ли за этот трансфер хвалить Томаса Цорна? Управленческая деятельность оценивается тем, сколько футболистов заиграло, какое место заняли, насколько удачны трансферы и какой бюджет у клуба в конце сезона. В данном случае можно поаплодировать руководству «Локомотива», – сказал Булыкин.
- В прошлом сезоне Бека-Бека сделал 4 ассиста в 26 матчах.
- В августе 2021 года «Локомотив» купил его у «Кана» за 6 миллионов евро.
- В Бека-Бека лично заинтересован главный тренер «Ниццы».
Источник: «Чемпионат»