Булыкин: «Руководству «Локомотива» можно поаплодировать, если они продадут Бека-Бека «Ницце»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал скорый трансфер полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».

«Если так, то это очень удачное соглашение. Можно поздравить «Локомотив» с тем, что они заработали денег и поправили своe финансовое состояние. Не скажу, что отъезд Бека-Бека – неожиданный. Его продали, или он приостановил бы контракт.

Можно ли за этот трансфер хвалить Томаса Цорна? Управленческая деятельность оценивается тем, сколько футболистов заиграло, какое место заняли, насколько удачны трансферы и какой бюджет у клуба в конце сезона. В данном случае можно поаплодировать руководству «Локомотива», – сказал Булыкин.