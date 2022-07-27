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    «Ницца» заплатит за Бека-Бека 15 миллионов. Игрок сегодня будет во Франции

    Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека покинет команду. Он близок к трансферу в «Ниццу». Сегодня футболист уже будет во Франции.

    Сумма сделки составит 15 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне Бека-Бека сделал 4 ассиста в 26 матчах.
    • В августе 2021 года «Локомотив» купил его у «Кана» за 6 миллионов евро.
    • В Бека-Бека лично заинтересован главный тренер «Ниццы».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:08
    Комментарии5
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      Рейтинг: +676

      SpartakMoskwa 3 минуты назад

      Не плачьте вы все, хрень да хрень,пока еще ничего не известно продадут хорошо, не продадут да и хрен с ним, игрок то он хороший для своих годов нам пригодится

      0
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      Рейтинг: +11162

      Алексей З 23 минуты назад

      Вы сами в это верите ?
      Купили за 6, а теперь его за 15 покупают. С какого перепуга цена выросла в 2,5 раза, тем более что может свалить бесплатно?
      Научная фантастика !

      0
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      Рейтинг: +24131

      JTherry 34 минуты назад

      какая-то невероятная сумма сделки указана для сегодняшних реалий с санкциями...

      1
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      Рейтинг: +4502

      Беспонтий 36 минут назад

      называется вышел на станции
      купить у бабушек малосольных огурчиков
      и картошечки с укропом

      а улетел оттуда бизнес классом в ниццу
      хрень какая то

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      Рейтинг: +2094

      LOKOfanatik19 49 минут назад

      15 лямов, попахивает нае..ловом... если же так, то супер.

      Глянул стоимость, 3 ляма.... что то усомнился еще сильнее

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