«Ницца» заплатит за Бека-Бека 15 миллионов. Игрок сегодня будет во Франции

Не плачьте вы все, хрень да хрень,пока еще ничего не известно продадут хорошо, не продадут да и хрен с ним, игрок то он хороший для своих годов нам пригодится
Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека покинет команду. Он близок к трансферу в «Ниццу». Сегодня футболист уже будет во Франции.
Сумма сделки составит 15 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Бека-Бека сделал 4 ассиста в 26 матчах.
- В августе 2021 года «Локомотив» купил его у «Кана» за 6 миллионов евро.
- В Бека-Бека лично заинтересован главный тренер «Ниццы».