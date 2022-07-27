«У меня все хорошо». Черышев – о продолжении карьеры

Футболист сборной России Денис Черышев рассказал о своем будущем. Он уже несколько месяцев без клуба.

«Всем, кто интересуется моей карьерой и переживает за меня! Хочу написать несколько слов о своей ситуации, чтобы за меня этого не делали журналисты.

У меня всe хорошо: тренируюсь индивидуально, поддерживаю спортивную форму. Со здоровьем всe замечательно, слава богу. Есть интересные предложения от ряда клубов, нахожусь в стадии переговоров. Полон сил и желания скорее присоединиться к новой команде.

Когда это случится? Нужно сделать правильный и взвешенный выбор, а это требует времени. Очень надеюсь, что скоро наступит ясность, и я присоединюсь к новому коллективу с амбициозными задачами.

Всем спасибо за поддержку и внимание», – написал игрок.