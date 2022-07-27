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    «У меня все хорошо». Черышев – о продолжении карьеры

    Футболист сборной России Денис Черышев рассказал о своем будущем. Он уже несколько месяцев без клуба.

    «Всем, кто интересуется моей карьерой и переживает за меня! Хочу написать несколько слов о своей ситуации, чтобы за меня этого не делали журналисты.

    У меня всe хорошо: тренируюсь индивидуально, поддерживаю спортивную форму. Со здоровьем всe замечательно, слава богу. Есть интересные предложения от ряда клубов, нахожусь в стадии переговоров. Полон сил и желания скорее присоединиться к новой команде.

    Когда это случится? Нужно сделать правильный и взвешенный выбор, а это требует времени. Очень надеюсь, что скоро наступит ясность, и я присоединюсь к новому коллективу с амбициозными задачами.

    Всем спасибо за поддержку и внимание», – написал игрок.

    • У Черышева нет предложений.
    • «Валенсия» не стала продлевать контракт с Черышевым.
    • В прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +760

      sined1951 2 часа назад

      Удачи тебе, Денис. Главное смотри не прогадай.

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