«Насьональ» подтвердил возвращение Суареса

Возраст ещё позволял бы играть и играть, достаточно посмотреть на Бензема, Левандовски, Роналду и даже того же Ибру, которые в 34, 37, и даже 40 лет являются одними из лучших игроков на планете. Но Суарес выдохся гораздо раньше и как футболист по сути закончился уже около 31 года... в общем-то и как человек он был очень неприятен - провокатор, который неистово радовался голам в ворота бывших команд. Ничего святого. Так что туда ему и скатертью дорога.
Как и ожидалось, нападающий Луис Суарес продолжит карьеру в уругвайском «Насьонале». Пресс-служба клуба подтвердила.
Суарес подпишет контракт до начала ЧМ-2022. Уругваец должен сыграть на турнире.
- Экс-форвард «Барсы» вернулся в «Насьональ» спустя 16 лет.
- Летом он покинул «Атлетико», в котором провел 2 сезона.
- В составе мадридцев форвард забил 34 гола и сделал 6 ассистов в 82 матчах.