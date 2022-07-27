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    «Насьональ» подтвердил возвращение Суареса

    Как и ожидалось, нападающий Луис Суарес продолжит карьеру в уругвайском «Насьонале». Пресс-служба клуба подтвердила.

    Суарес подпишет контракт до начала ЧМ-2022. Уругваец должен сыграть на турнире.

    • Экс-форвард «Барсы» вернулся в «Насьональ» спустя 16 лет.
    • Летом он покинул «Атлетико», в котором провел 2 сезона.
    • В составе мадридцев форвард забил 34 гола и сделал 6 ассистов в 82 матчах.

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    Источник: твиттер «Насьоналя»

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    Сегодня, 11:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1838

      Maxi_7 2 часа назад

      Возраст ещё позволял бы играть и играть, достаточно посмотреть на Бензема, Левандовски, Роналду и даже того же Ибру, которые в 34, 37, и даже 40 лет являются одними из лучших игроков на планете. Но Суарес выдохся гораздо раньше и как футболист по сути закончился уже около 31 года... в общем-то и как человек он был очень неприятен - провокатор, который неистово радовался голам в ворота бывших команд. Ничего святого. Так что туда ему и скатертью дорога.

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      Рейтинг: +4499

      Беспонтий 3 часа назад

      перекусавши всю европу
      пора вернуться в свою ж.пу
      -------------
      а жил бы на крестовском)

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