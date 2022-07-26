Варела приостановил контракт с «Динамо» до конца сезона (Фабио Алейшо)

Защитник Гильермо Варела приостановил контракт с «Динамо» до июня 2023 года.

По информации журналиста Фабио Алейшо, российский клуб в ближайшее время сделает официальное заявление. Ожидается, уругваец перейдет во «Фламенго».

Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.

Действующее соглашение игрока с клубом истекает в июне 2023 года.

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт