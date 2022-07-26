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    Варела приостановил контракт с «Динамо» до конца сезона (Фабио Алейшо)

    Защитник Гильермо Варела приостановил контракт с «Динамо» до июня 2023 года.

    По информации журналиста Фабио Алейшо, российский клуб в ближайшее время сделает официальное заявление. Ожидается, уругваец перейдет во «Фламенго».

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
    • Действующее соглашение игрока с клубом истекает в июне 2023 года.

    Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

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    Источник: твиттер Фабио Алейшо

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    Сегодня, 20:11
    Комментарии3
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      Рейтинг: +108

      olebar73 15 минут назад

      Какая же мрась этот варела

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      Рейтинг: +1980

      Semushkin Roman Valerievi 45 минут назад

      Позорное поведение Варелы. Не мог по нормальному сказать, ну мол, есть более выгодное предложение. Зачем так то? Хотя до этого говорил что всё устраивает, не хочет уходить. По мерзости ухода переплюнул всех легионеров. Ночью сбежал, будто из концлагеря подкоп делал. Кое что на воротник ему в путь, чтобы шею не тёрло. Ещё его агент бонусы выпрашивал и повышение зп в два раза. Ага. Такое даже Зенит себе позволить не может))))))) Ехай на......й , скучать не будем!!!

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      Рейтинг: +11131

      Алексей З 1 час назад

      Ну это было понятно, почему всё как-то тайно ?

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