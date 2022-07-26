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    Агент Лельчук отстранена на полгода от футбола. Она обвиняла Самедова в приставаниях

    Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил о наказании футбольного агента Полины Лельчук.

    • В апреле Лельчук обвинила в приставаниях Александра Самедова.
    • Тогда экс-полузащитник занимал пост старшего селекционера по молодежному футболу «Локомотива».
    • В ответ Самедов обвинил Лельчук в харассменте и угрозах футболистам.

    «Полина Лельчук. Решение комитета по этике – отстранение от футбола на шесть месяцев и штраф 50 тысяч рублей», – сказал Андреев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2572

      Радио1000шумеров 1 час назад

      «Полина Лельчук. Решение комитета по этике – отстранение от футбола на шесть месяцев и штраф 50 тысяч рублей»
      Самедов все купил ©

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      Рейтинг: +1700

      altezzik 1 час назад

      пффф... первый раз слышу про этот супер-мега "скандал"

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