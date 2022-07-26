Агент Лельчук отстранена на полгода от футбола. Она обвиняла Самедова в приставаниях

«Полина Лельчук. Решение комитета по этике – отстранение от футбола на шесть месяцев и штраф 50 тысяч рублей»
Самедов все купил ©
Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил о наказании футбольного агента Полины Лельчук.
- В апреле Лельчук обвинила в приставаниях Александра Самедова.
- Тогда экс-полузащитник занимал пост старшего селекционера по молодежному футболу «Локомотива».
- В ответ Самедов обвинил Лельчук в харассменте и угрозах футболистам.
«Полина Лельчук. Решение комитета по этике – отстранение от футбола на шесть месяцев и штраф 50 тысяч рублей», – сказал Андреев.