Агент Лельчук отстранена на полгода от футбола. Она обвиняла Самедова в приставаниях

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил о наказании футбольного агента Полины Лельчук.

В апреле Лельчук обвинила в приставаниях Александра Самедова.

Тогда экс-полузащитник занимал пост старшего селекционера по молодежному футболу «Локомотива».

В ответ Самедов обвинил Лельчук в харассменте и угрозах футболистам.

«Полина Лельчук. Решение комитета по этике – отстранение от футбола на шесть месяцев и штраф 50 тысяч рублей», – сказал Андреев.