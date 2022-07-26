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    Кассьерра: «Нобоа всегда говорил, что «Зенит» – лучший клуб в его жизни»

    Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о возможном переходе полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в клуб из Петербурга.

    — Общался ли ты с Кристианом Нобоа по поводу «Зенита» перед переходом?

    — Непосредственно перед трансфером — нет. Однако тема «Зенита» постоянно всплывала в разговорах, когда я играл вместе с ним в «Сочи». Кристиан всегда тепло отзывался о «Зените» и говорил, что это лучший клуб в его жизни.

    — Нобоа недавно сказал, что Сергей Семак летом звал его в «Зенит». Ты бы хотел видеть его в команде?

    — Решение о его переходе принимать не мне. Я могу лишь сказать, что Нобоа — качественный футболист, настоящий профессионал. Если обстоятельства сложатся и он перейдет, то это будет хорошо для команды.

    • 37-летний эквадорец выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год.
    • В прошлом сезоне Нобоа забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 29 матчах за «Сочи».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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