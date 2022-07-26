Кассьерра: «Нобоа всегда говорил, что «Зенит» – лучший клуб в его жизни»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о возможном переходе полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в клуб из Петербурга.

— Общался ли ты с Кристианом Нобоа по поводу «Зенита» перед переходом?

— Непосредственно перед трансфером — нет. Однако тема «Зенита» постоянно всплывала в разговорах, когда я играл вместе с ним в «Сочи». Кристиан всегда тепло отзывался о «Зените» и говорил, что это лучший клуб в его жизни.

— Нобоа недавно сказал, что Сергей Семак летом звал его в «Зенит». Ты бы хотел видеть его в команде?

— Решение о его переходе принимать не мне. Я могу лишь сказать, что Нобоа — качественный футболист, настоящий профессионал. Если обстоятельства сложатся и он перейдет, то это будет хорошо для команды.