Кобелев: «Варела – предатель! Я бы его выгнал из «Динамо»!»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался об уходе защитника Гильермо Варелы из столичного клуба. Он вернулся на базу клуба за вещами перед отъездом в Бразилию.
«Я уже все сказал: это предательство! Варела – предатель. Я бы его выгнал из команды, да и все!» – сказал Кобелев.
- Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
- Контракт уругвайца с клубом РПЛ истекает в июне 2023 года.
- За 2 сезона фулбек сделал 3 ассиста в 49 матчах.
Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт
Источник: «Спорт-Экспресс»