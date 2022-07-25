Кобелев: «Варела – предатель! Я бы его выгнал из «Динамо»!»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался об уходе защитника Гильермо Варелы из столичного клуба. Он вернулся на базу клуба за вещами перед отъездом в Бразилию.

«Я уже все сказал: это предательство! Варела – предатель. Я бы его выгнал из команды, да и все!» – сказал Кобелев.

Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.

Контракт уругвайца с клубом РПЛ истекает в июне 2023 года.

За 2 сезона фулбек сделал 3 ассиста в 49 матчах.

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт