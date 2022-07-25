Кобелев: «Варела – предатель! Я бы его выгнал из «Динамо»!»

Да ему пох...Он даже не знает кто такой Коболев.
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался об уходе защитника Гильермо Варелы из столичного клуба. Он вернулся на базу клуба за вещами перед отъездом в Бразилию.
«Я уже все сказал: это предательство! Варела – предатель. Я бы его выгнал из команды, да и все!» – сказал Кобелев.
- Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
- Контракт уругвайца с клубом РПЛ истекает в июне 2023 года.
- За 2 сезона фулбек сделал 3 ассиста в 49 матчах.
Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт