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    «Нарушение контрактных обязательств». В «Динамо» прокомментировали уход Варелы из клуба

    Пресс-служба «Динамо» прокомментировала ситуацию с защитником команды Гильермо Варелой.

    «Уругвайский защитник Гильермо Варела не примет участия в сегодняшнем матче чемпионата России против «Торпедо». Наш клуб рассматривает действия игрока как нарушение контрактных обязательств.

    «Динамо» уже не раз выражало отношение к решению ФИФА от 21.06.2022, дающему возможность приостановить действующий контракт вплоть до 30 июня 2023 года. Данное решение является явно провокационным и дискриминационным по отношению ко всему российскому футболу», – сказали в пресс-службе «Динамо».

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечает на звонки. Его местонахождение неизвестно.
    • Игрок хочет перейти во «Фламенго».
    • Агент футболиста рассказал, что должно сделать «Динамо» ради сохранения Варелы.

    Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

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    Источник: Sport24

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