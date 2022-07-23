РПЛ. «Спартак» разгромил в гостях «Краснодар» (4:1). Это первая победа Абаскаля

«Спартак» во втором туре РПЛ разгромил на выезде «Краснодар». Единственный гол у хозяев с пенальти забил Эдуард Сперцян.

С 37-й минуты «Краснодар» играл в меньшинстве после удаления Александра Черникова.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль одержал первую победу в РПЛ.

«Спартак» победил в Краснодаре впервые с 2020 года.

Россия. РПЛ. 2-й тур

Краснодар – Спартак (Москва) – 1:4 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Зобнин, 35; 0:2 – Промес, 46; 0:3 – Бородин, 52 (в свои ворота); 1:3 – Сперцян, 60 (с пенальти); 1:4 – Мозес, 83.

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Рамирес, 46), Бородин, Литвинов, Волков (Сулейманов, 80), Ионов (Манелов, 61), Черников, Сперцян, Баньяц (Ахметов, 80), Кордоба (Якимов, 40), Олусегун.

«Спартак»: Селихов, Чернов, Джикия (Кофрие, 69), Зобнин, Хлусевич (Классен, 87), Литвинов (Пруцев, 55), Денисов, Мозес (Зиньковский, 87), Мартинс (Умяров, 56), Промес, Соболев.

Предупреждения: Бородин, 24 – Соболев, 20; Мартинс, 26; Литвинов, 49; Селихов, 86.

Удаления: Черников, 37 – нет.

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Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд