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    РПЛ. «Спартак» разгромил в гостях «Краснодар» (4:1). Это первая победа Абаскаля

    «Спартак» во втором туре РПЛ разгромил на выезде «Краснодар». Единственный гол у хозяев с пенальти забил Эдуард Сперцян.

    С 37-й минуты «Краснодар» играл в меньшинстве после удаления Александра Черникова.

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль одержал первую победу в РПЛ.

    «Спартак» победил в Краснодаре впервые с 2020 года.

    Россия. РПЛ. 2-й тур

    Краснодар – Спартак (Москва) – 1:4 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Зобнин, 35; 0:2 – Промес, 46; 0:3 – Бородин, 52 (в свои ворота); 1:3 – Сперцян, 60 (с пенальти); 1:4 – Мозес, 83.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров (Рамирес, 46), Бородин, Литвинов, Волков (Сулейманов, 80), Ионов (Манелов, 61), Черников, Сперцян, Баньяц (Ахметов, 80), Кордоба (Якимов, 40), Олусегун.

    «Спартак»: Селихов, Чернов, Джикия (Кофрие, 69), Зобнин, Хлусевич (Классен, 87), Литвинов (Пруцев, 55), Денисов, Мозес (Зиньковский, 87), Мартинс (Умяров, 56), Промес, Соболев.

    Предупреждения: Бородин, 24 – Соболев, 20; Мартинс, 26; Литвинов, 49; Селихов, 86.

    Удаления: Черников, 37 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:54
    Комментарии57
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      Рейтинг: +263

      Лицом_на_клаве 1 минуту назад

      Это супер стыдоба от такого матча хряков. Их почитатели должны захлопнуться минимум на неделю. Гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16477

      Cleaner 2 минуты назад

      Соболев УДАРИЛ ЛОКТЕМ игрока соперника во вратарской Краснодара имея желтую карточку и НЕ получил вторую! А через минуту судья на ровном месте удаляет игрока Краснодара. У меня по этой игре ВСЁ...(((

      1
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    • ...
      Рейтинг: +560

      Сделаны из Дерева 2 минуты назад

      Соболю нужно с реализацией делать что то!
      Моментов куча,а толку нет!
      Но не че с бомжарней исправится))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      хав_бек 4 минуты назад

      Мозес был тоже хорош сегодня, причем весь матч отрабатывал на поле!

      2
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      Рейтинг: +14514

      Fusballer 7 минут назад

      Спартак - чемпион! Так держать!

      3
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      Рейтинг: +560

      Сделаны из Дерева 9 минут назад

      С победой КБ братва!
      На классе)!
      Даже бы не было удаления все ровно бы победили.

      5
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      Рейтинг: +15591

      Barmaleushka 15 минут назад

      Гаспрооооом купил жи !

      0
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      Рейтинг: +1160

      jek718875 15 минут назад

      БАРСАТАК сегодня играл с желанием,победа заслуженная

      0
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      Рейтинг: +16477

      Cleaner > jek718875 9 минут назад

      НЕТ! Сегодня судья свистел в одну сторону.

      2
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      Рейтинг: +1017

      ВасяК 15 минут назад

      Бомжи сосите!!!

      1
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      Рейтинг: +1015

      хав_бек > ВасяК 12 минут назад

      не сори здесь

      2
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      Рейтинг: +1015

      хав_бек 16 минут назад

      Всё таки как приятно смотреть футбол, когда твоя команда забивает столько!

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