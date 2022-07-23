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РПЛ. «Спартак» разгромил в гостях «Краснодар» (4:1). Это первая победа Абаскаля

23 июля 2022, 21:54
129

«Спартак» во втором туре РПЛ разгромил на выезде «Краснодар». Единственный гол у хозяев с пенальти забил Эдуард Сперцян.

С 37-й минуты «Краснодар» играл в меньшинстве после удаления Александра Черникова.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль одержал первую победу в РПЛ.

«Спартак» победил в Краснодаре впервые с 2020 года.

Россия. РПЛ. 2-й тур

Краснодар – Спартак (Москва) – 1:4 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Зобнин, 35; 0:2 – Промес, 46; 0:3 – Бородин, 52 (в свои ворота); 1:3 – Сперцян, 60 (с пенальти); 1:4 – Мозес, 83.

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Рамирес, 46), Бородин, Литвинов, Волков (Сулейманов, 80), Ионов (Манелов, 61), Черников, Сперцян, Баньяц (Ахметов, 80), Кордоба (Якимов, 40), Олусегун.

«Спартак»: Селихов, Чернов, Джикия (Кофрие, 69), Зобнин, Хлусевич (Классен, 87), Литвинов (Пруцев, 55), Денисов, Мозес (Зиньковский, 87), Мартинс (Умяров, 56), Промес, Соболев.

Предупреждения: Бородин, 24 – Соболев, 20; Мартинс, 26; Литвинов, 49; Селихов, 86.

Удаления: Черников, 37 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Краснодар Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (129)
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хав_бек
1658602463
Всех КБ с хорошей победой!!!
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B.G.
1658602625
С победой нас.
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Dizgen
1658602678
С победой КБ братья,
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Ruryu
1658602790
Дай Бог,не последняя победа!!! Всех адекватных,с победой! Всех злопыхателей,тоже с победой Спартака.
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rash1959
1658602859
Спасибо за победу! Ловко. Комментаторы мать их, после пятого гола он не ЗАМЕТИЛ откуда возобновили игру. Наберут баранов по объявлению. Мозес молодца, лучший.
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JTherry
1658602966
начали слабо, но после первого гола преимущество было подавляющим, могли забивать штук семь, но и 4:1 в гостях на самом красивом стадионе в Краснодаре очень даже нормально...) с заслуженной победой КБ..!!!
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oyabun
1658603292
Подскажите насчет 5-го гола - ну и что что ладонь вратаря коснулась мяча? Я помню давнюю игру Зенит Спартак, когда наш вратарь обеими руками держал мяч перед собой, подбежал Аршавин, выбил мяч из рук и оправил его в ворота. Гол засчитан. А здесь почему нет? Правила изменили?
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NewLife
1658604475
Попросите Газпром перед каждым туром публиковать свои новые правила для судей, чтобы все видели, как судить Спартак, а то все уже запутались с вашими руками и пенальти.
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Томик
1658604484
Да здравствует визг! Что, засранцы, не нравится когда "Спартак" выигрывает? Давайте, верещите, я сегодня рад даже вашу чушь читать. "Спартак" вынес в одну калитку. И это ещё играть не давал Левников.
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Мага 13
1658609529
Красно- белые, с заслуженной победой! по поводу отмененного пятого гола Соболева, лично мне показалось что касание мяча вратарем и нападающим произошло одновременно, по нынешним правилам это разве повод для отмены взятия ворот? насчет красной карточки игроку Краснодара - на усмотрение судьи, хотя как по мне так удар Шелии по ногам Соболева в матче с Ахматом куда больше тянул на удаление.
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