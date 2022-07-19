«Топ-звезда, ярчайший футболист»: Семин назвал лучшего игрока РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о полузащитнике «Зенита» Венделе.

«Поздравляю «Зенит», если они действительно сохранили Вендела. Молодцы. Вендел – это топ-звезда нашей лиги, лучший игрок РПЛ на данный момент, ярчайший футболист. Другой вопрос, насколько это вообще возможно в нынешней ситуации – сохранить легионера.

Мало ли, что еще ФИФА разрешит им делать с контрактами. В любом случае, если Вендел останется в «Зените» на следующий сезон, это показатель хорошей работы тренера и руководства», – сказал Семин.