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«Топ-звезда, ярчайший футболист»: Семин назвал лучшего игрока РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о полузащитнике «Зенита» Венделе.

«Поздравляю «Зенит», если они действительно сохранили Вендела. Молодцы. Вендел – это топ-звезда нашей лиги, лучший игрок РПЛ на данный момент, ярчайший футболист. Другой вопрос, насколько это вообще возможно в нынешней ситуации – сохранить легионера.

Мало ли, что еще ФИФА разрешит им делать с контрактами. В любом случае, если Вендел останется в «Зените» на следующий сезон, это показатель хорошей работы тренера и руководства», – сказал Семин.

  • Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
  • В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.
  • Арендовать бразильца пытался «Фламенго».

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +4913

    ySS 2 минуты назад

    Лучший, оно конечно, но вот свалить может в любой момент.
    Да и не всегда выкладывается, хотя чаще, чем Мозес.

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    Рейтинг: +4441

    PAREVG. 1 час назад

    Не согласен с шПалычем.
    ФИФА и УЕФА могут в любой момент разрешить не приостанавливать контракт, а просто разрывать его в одностороннем порядке, и тогда все агентские, подъемные, и сумма трансфера пойдут псу под хвост...
    При нынешних условиях, наоборот нужно избавляться от легионеров, и наигрывать свою молодежь, а не скупать легионеров, которые могут в любой момент сесть в самолет и улететь играть в другой чемпионат. К тому же, еврокубки в ближайшие 3 - 5 лет, нашим клубам не светят, и нафиг они вообще тогда нужны?

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