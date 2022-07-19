«Зенит» и Вендел договорились о продлении контракта. Аренды во «Фламенго» не будет

Полузащитник Вендел останется в «Зените».
По информации журналиста Вене Касагранде, 24-летний футболист договорился с российским клубом о продлении контракта и отказался от аренды во «Фламенго».
Ранее сообщалось, что руководство «Зенита» готово предложить бразильцу новый контракт до 2027 года с повышением зарплаты.
- Действующий контракт бразильца рассчитан до 2025 года.
- Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
- В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.
Источник: твиттер Вене Касагранде