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«Зенит» и Вендел договорились о продлении контракта. Аренды во «Фламенго» не будет

Полузащитник Вендел останется в «Зените».

По информации журналиста Вене Касагранде, 24-летний футболист договорился с российским клубом о продлении контракта и отказался от аренды во «Фламенго».

Ранее сообщалось, что руководство «Зенита» готово предложить бразильцу новый контракт до 2027 года с повышением зарплаты.

  • Действующий контракт бразильца рассчитан до 2025 года.
  • Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
  • В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.

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Источник: твиттер Вене Касагранде

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Комментарии5
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    Рейтинг: +1172

    alefreddy 27 минут назад

    пошумел бабки выбил и нормулек от Газпрема не убудет

    0
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    Рейтинг: +3718

    Enter2006 28 минут назад

    Где меньше платили - вот там и свалили.
    Где платили хорошо - на санкции всем пох ещё.

    0
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    Рейтинг: +6204

    Ганнибал Лектор 38 минут назад

    Ожидаемо. Бразилам созданы тепличные условия. Зенит стал латинским

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    Рейтинг: +196

    Лицом_на_клаве 43 минуты назад

    Хороша, новость

    0
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    Рейтинг: +4132

    Беспонтий 44 минуты назад

    ну любо
    кули там
    надеюсь денюшку напополам

    0
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