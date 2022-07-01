Стало известно, как «Зенит» намерен удержать Вендела в команде

«Зенит» попытается удержать полузащитника Вендела, который может приостановить контракт с клубом ради перехода во «Фламенго».

По информации O Dia, руководство «Зенит» готово предложить бразильцу новый контракт до 2027 года с повышением зарплаты.

Сам Вендел рассчитывает на полноценный трансфер. Временный уход из «Зенита» его не устроит.