Стало известно, как «Зенит» намерен удержать Вендела в команде

если Арсенал и Вест Хэм интересуются Венделом - ничем его не удержишь, АПЛ и РПЛ несопоставимые чемпионаты, да еще и под санкциями...
«Зенит» попытается удержать полузащитника Вендела, который может приостановить контракт с клубом ради перехода во «Фламенго».
По информации O Dia, руководство «Зенит» готово предложить бразильцу новый контракт до 2027 года с повышением зарплаты.
Сам Вендел рассчитывает на полноценный трансфер. Временный уход из «Зенита» его не устроит.
- Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
- В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.