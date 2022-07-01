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Стало известно, как «Зенит» намерен удержать Вендела в команде

«Зенит» попытается удержать полузащитника Вендела, который может приостановить контракт с клубом ради перехода во «Фламенго».

По информации O Dia, руководство «Зенит» готово предложить бразильцу новый контракт до 2027 года с повышением зарплаты.

Сам Вендел рассчитывает на полноценный трансфер. Временный уход из «Зенита» его не устроит.

  • Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
  • В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.

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Источник: O Dia

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Комментарии6
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    Рейтинг: +23656

    JTherry 36 минут назад

    если Арсенал и Вест Хэм интересуются Венделом - ничем его не удержишь, АПЛ и РПЛ несопоставимые чемпионаты, да еще и под санкциями...

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    Рейтинг: +15485

    Barmaleushka 1 час назад

    Этим до всего дело есть . Как же рыло своё не сунуть .

    0
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    Рейтинг: +8627

    R_a_i_n > Barmaleushka 17 минут назад

    Ну вы же с баков вылезаете, как новость про Спартак.

    0
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    Рейтинг: +23656

    JTherry > R_a_i_n 5 секунд назад

    вылезают повонять после циклона... не мудрено, что и оспу обезьян именно бомжи завезли в Россию... "натурал ты или би, обезьянку не *би"...)

    0
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    Рейтинг: +1353

    Дубина 1 час назад

    А этим до лампочки! Народными бабками кидают на лево и на право!!!

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    Рейтинг: +8627

    R_a_i_n 1 час назад

    Денег как у дурака фантиков.

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