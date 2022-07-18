Семак охарактеризовал новичков «Зенита» Ивана и Мантуана

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал оценку вратарю Ивану и полузащитнику Густаво Мантуану.
«Мантуану, к сожалению, большое количество травм не позволило проявить себя. Мы ждем, что череда травм закончилась, и он добавит нам в плане вариативности, ротации.
Иван это вратарь, который хорошо себя проявил в предыдущем клубе. Сейчас у него нет возможности получать игровую практику, потому что номер один сейчас – настоящая легенда клуба. Надеемся, он создаст конкуренцию», – сказал Семак.
- Иван и Мантуан перешли в «Зенит» на правах аренды до лета 2023 года.
- У петербургского клуба будет опция выкупа обоих легионеров.
- В обмен на них в «Коринтианс» отправился Юри Алберто.
Источник: «Матч ТВ»