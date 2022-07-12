Василий Березуцкий объяснил, почему решил стать тренером команды Соболева и Джикии

Бывший тренер ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал назначение на должность помощника главного тренера команды Медиалиги «Бей Беги» Георгия Джикии и Александра Соболева.
«Это был чистой воды прикол. Я просто заехал на матч к знакомым ребятам. Работать по-серьезке я там, конечно, не планирую. Но давать какие-то советы обязательно буду. Причем не только этой команде, а еще и Jipsy», – сказал Березуцкий.
- Березуцкий будет помощником главного тренера «Бей Беги» Сергея Горелова – экс-игрока «Торпедо» и ЦСКА.
- По слухам, игроки «Бей Беги» будут зарабатывать в команде 150+ тысяч рублей в месяц.
- Джикия говорил, что цель их команды – чтобы «ребята заработали деньги».
Источник: Sport24