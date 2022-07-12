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Василий Березуцкий объяснил, почему решил стать тренером команды Соболева и Джикии

Бывший тренер ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал назначение на должность помощника главного тренера команды Медиалиги «Бей Беги» Георгия Джикии и Александра Соболева.

«Это был чистой воды прикол. Я просто заехал на матч к знакомым ребятам. Работать по-серьезке я там, конечно, не планирую. Но давать какие-то советы обязательно буду. Причем не только этой команде, а еще и Jipsy», — сказал Березуцкий.

  • Березуцкий будет помощником главного тренера «Бей Беги» Сергея Горелова – экс-игрока «Торпедо» и ЦСКА.
  • По слухам, игроки «Бей Беги» будут зарабатывать в команде 150+ тысяч рублей в месяц.
  • Джикия говорил, что цель их команды – чтобы «ребята заработали деньги».

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Источник: Sport24

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Комментарии4
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    Рейтинг: +11681

    BRO_football 1 час назад

    Потому что никуда больше не взяли

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    Рейтинг: +420

    кaстрюлька 2 часа назад

    Потому что физрук

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    Рейтинг: +4946

    Гавроша 2 часа назад

    Федун подрулил!!!

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    Рейтинг: +5343

    TOMSON 2 часа назад

    Вот реально иногда читаешь и хочется застрелится. «Чтоб ребята денег заработали». Просто понимаешь, что бабок в стране завались, а ты без выходных лопатишь, чтоб семью по горячим в Египет свозить и ребёнка в бассейн отправить. И даже без выходных нет у тебя 150. И начальство гордо заявляет не нравится увольняйся. А тут любительский футбол…

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