Василий Березуцкий станет помощником главного тренера в клубе Джикии и Соболева

Походу, становятся главным фаворитом нового сезона Медийной лиги.
Бывший тренер ЦСКА Василий Березуцкий продолжит карьеру в клубе Медиалиги «Бей Беги» Георгия Джикии и Александра Соболева.
Березуцкий станет помощником главного тренера клуба Сергея Горелова – бывшего футболиста «Торпедо» и ЦСКА.
- По слухам, игроки «Бей Беги» будут зарабатывать в команде 150+ тысяч рублей в месяц.
- Джикия говорил, что цель их команды – чтобы «ребята заработали деньги».
- 2DROTS стали победителями первого сезона Медийной футбольной лиги.