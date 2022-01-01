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Василий Березуцкий станет помощником главного тренера в клубе Джикии и Соболева

Бывший тренер ЦСКА Василий Березуцкий продолжит карьеру в клубе Медиалиги «Бей Беги» Георгия Джикии и Александра Соболева.

Березуцкий станет помощником главного тренера клуба Сергея Горелова – бывшего футболиста «Торпедо» и ЦСКА.

  • По слухам, игроки «Бей Беги» будут зарабатывать в команде 150+ тысяч рублей в месяц.
  • Джикия говорил, что цель их команды – чтобы «ребята заработали деньги».
  • 2DROTS стали победителями первого сезона Медийной футбольной лиги.

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Источник: «Бей Беги Ultras»

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Сегодня, 10:13
Комментарии3
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    Рейтинг: +7746

    vladik12 1 час назад

    Походу, становятся главным фаворитом нового сезона Медийной лиги.

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    Рейтинг: +2330

    andrej-lucevich 1 час назад

    что это за лига такая ?

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    Рейтинг: +7746

    vladik12 > andrej-lucevich 1 час назад

    Медийная.

    0
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