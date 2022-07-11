Изидор: «Локомотив» может скинуть «Зенит» с пьедестала»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ.
– Как ты относишься к тому, что есть в чемпионатах безоговорочных лидер?
– Это дополнительный раздражитель. Хочется победить команду, которая считает себя лидером. «Зенит» – это не та команда, которую невозможно обыграть. Мы их не боимся.
Во Франции, например, недавно чемпионами становились «Лилль» и «Монако». Почему бы нам не сделать этого? Мы можем скинуть «Зенит» с пьедестала.
– В следующем сезоне «Локомотив» может оказаться в турнирной таблице выше, чем «Зенит»?
– Конечно! Будем работать над этим.
- Изидор перешел в «Локо» в январе из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
- Он забил 7 голов и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- В прошлом сезоне «Локомотив» финишировал 6-м в РПЛ, «Зенит» стал чемпионом.
Источник: «Спорт-Экспресс»