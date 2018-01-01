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Изидор: «Локомотив» может скинуть «Зенит» с пьедестала»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ.

– Как ты относишься к тому, что есть в чемпионатах безоговорочных лидер?

– Это дополнительный раздражитель. Хочется победить команду, которая считает себя лидером. «Зенит» – это не та команда, которую невозможно обыграть. Мы их не боимся.

Во Франции, например, недавно чемпионами становились «Лилль» и «Монако». Почему бы нам не сделать этого? Мы можем скинуть «Зенит» с пьедестала.

– В следующем сезоне «Локомотив» может оказаться в турнирной таблице выше, чем «Зенит»?

– Конечно! Будем работать над этим.

  • Изидор перешел в «Локо» в январе из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
  • Он забил 7 голов и сделал 1 ассист в 12 матчах.
  • В прошлом сезоне «Локомотив» финишировал 6-м в РПЛ, «Зенит» стал чемпионом.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 10:26
Комментарии13
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    Рейтинг: +16406

    житель СПб 5 минут назад

    Ну-ну, посмотрим... Дело не в том, что у Зенита нельзя выиграть 1 матч. Можно! Речь о Чемпионстве - а это требует сосредоточенной игры весь сезон. Вот Динамо показало - что выдержать такой темп очень непросто.

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    Рейтинг: +14

    Evgen086 1 час назад

    Всё может быть! В последнее время на слуху Зенит, Спартак, ЦСКА. А Локо держится тёмной лошадкой, а как показывает практика, они первые и приходят.

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    Рейтинг: +76

    Лицом_на_клаве 2 часа назад

    Кишка тонка у гудков против Зенита на всю дистанцию.

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    Рейтинг: +602

    SpartakMoskwa > Лицом_на_клаве 1 час назад

    Поживем увидим

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    Рейтинг: +302

    radist_21 2 часа назад

    Мне кажется, у Изидора скидывалка ещё не выросла.

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    Рейтинг: +1308

    Artemka444 2 часа назад

    Ну посмотрим конечно, ну а так маловероятно!!!

    1
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    Рейтинг: +69

    RedMaksim97 > Artemka444 2 часа назад

    Смотри и дальше, бомж питерский

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    Рейтинг: +5756

    Давид59 2 часа назад

    Ну конечно ребята можете! Добавьте интереса чемпионату. А то уже неинтересно становится.

    1
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    Рейтинг: +69

    RedMaksim97 > Давид59 2 часа назад

    Вас кабинетных скинем

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    Рейтинг: +4774

    Красногорск_Фан 2 часа назад

    Пока игры не показывают готовности хотя бы не получить от Зенита полную кошелку. Предпочел бы такой спич после победной серии в 10-15 матчей. Что касается Изидора то на поле полный эгоист, работает исключительно на личную статистику. И подобный его подход к игре чисто тренерский недочет. Надо начать работать на команду.

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    Рейтинг: +1949

    morgan59 2 часа назад

    Желаю удачи

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    Рейтинг: +602

    SpartakMoskwa 3 часа назад

    Может конечно скинуть, тем более такое уже было

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    Рейтинг: +31

    Александр.Т. 3 часа назад

    Изодору после жтиз слов гужно много вазелина,в конце сезона

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