Изидор: «Локомотив» может скинуть «Зенит» с пьедестала»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ.

– Как ты относишься к тому, что есть в чемпионатах безоговорочных лидер?

– Это дополнительный раздражитель. Хочется победить команду, которая считает себя лидером. «Зенит» – это не та команда, которую невозможно обыграть. Мы их не боимся.

Во Франции, например, недавно чемпионами становились «Лилль» и «Монако». Почему бы нам не сделать этого? Мы можем скинуть «Зенит» с пьедестала.

– В следующем сезоне «Локомотив» может оказаться в турнирной таблице выше, чем «Зенит»?

– Конечно! Будем работать над этим.