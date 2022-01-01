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Переход Суареса в «Ривер Плейт» сорвался

Бывший нападающий «Атлетико» Луис Суарес отказался подписывать контракт с «Ривер Плейтом».

Об этом объявил сам 35-летний футболист, объяснив прекращение переговоров вылетом аргентинской команды из Кубка Либертадорес.

«Я был очень взволнован возможностью перейти в «Ривер Плейт» и побороться за Кубок Либертадорес.

Я мечтал выиграть кубок в Южной Америке. Но «Ривер» вылетел из турнира, поэтому такая возможность отпала», – сказал уругваец.

  • Суарес – свободный агент.
  • Уругваец покинул «Атлетико», в котором провел 2 сезона.
  • В составе мадридцев форвард забил 34 гола и сделал 6 ассистов в 82 матчах.

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Источник: El Pais

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