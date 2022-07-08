Переход Суареса в «Ривер Плейт» сорвался

Бывший нападающий «Атлетико» Луис Суарес отказался подписывать контракт с «Ривер Плейтом».

Об этом объявил сам 35-летний футболист, объяснив прекращение переговоров вылетом аргентинской команды из Кубка Либертадорес.

«Я был очень взволнован возможностью перейти в «Ривер Плейт» и побороться за Кубок Либертадорес.

Я мечтал выиграть кубок в Южной Америке. Но «Ривер» вылетел из турнира, поэтому такая возможность отпала», – сказал уругваец.