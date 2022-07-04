В ЦСКА назвали условие для возвращения Чалова в «Базель»

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо рассказал, при каких обстоятельствах клуб согласится отпустить нападающего Федора Чалова в «Базель».

«Не секрет, что «Базель» очень заинтересован в Фeдоре. Ситуация возникла отчасти странная, потому что Чалов проходил предсезонные сборы в «Базеле» при том, что было понимание – он возвращается к нам.

Швейцарский клуб не пошeл нам на уступки: не вернул игрока раньше, хотя изначально это было необходимо из-за истечения срока контракта.

«Базель» хочет Чалова, но говорить, что мы как клуб снова пойдeм на аренду, не приходится. Только трансфер? Если «Базель» предложит...

Мы очень надеемся, что Фeдор перезагрузился, он находится в отличной физической форме», – сказал Брейдо.