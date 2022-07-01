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Галактионов заявил, что Агаларов хочет перейти в «Пари НН»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов высказался о возможном переходе в клуб форварда «Уфы» Гамида Агаларова.

«Я с ним уже работал когда-то. Он проходил олимпийский цикл. Это качественный игрок, лучший бомбардир. У нас с ним прекрасные отношения.

Думаю, у нас обоих есть желание работать вместе, но есть много сопутствующих факторов, которые могут на это повлиять. Это вопрос клубов и менеджеров, а не тренера и игрока. Качественный футболист нужен всем и мы не исключение», – сказал Галактионов.

  • Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне нападающий «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

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Источник: Sport24

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