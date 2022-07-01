«Уфа» ведет переговоры по Агаларову с несколькими клубами РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о будущем нападающего Гамида Агаларова.

— Насколько верно, что «Ахмат» хочет решить вопрос по Агаларову до 5 июля?

— Мне ничего неизвестно по какому-либо дедлайну, но переговоры с «Ахматом» действительно ведутся, это я могу подтвердить.

— Есть еще претенденты на Агаларова?

— Да, есть переговоры и с другими клубами РПЛ.