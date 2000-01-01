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«Уфа» ведет переговоры по Агаларову с несколькими клубами РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о будущем нападающего Гамида Агаларова.

— Насколько верно, что «Ахмат» хочет решить вопрос по Агаларову до 5 июля?

— Мне ничего неизвестно по какому-либо дедлайну, но переговоры с «Ахматом» действительно ведутся, это я могу подтвердить.

— Есть еще претенденты на Агаларова?

— Да, есть переговоры и с другими клубами РПЛ.

  • Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне нападающий «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +19301

    derrik2000 2 часа назад

    То была эпопея с Уруновым, теперь - с Агаларовым.
    Достоинство Газизова в том, что он - базарный торгаш в худшем значении этого слова, который весьма успешно ВТЮХИВАЕТ неликвидный товар.
    На месте других клубов, после случая с "суперталантливым" Уруновым пока там Газизов рулит, я бы поостерёгся вообще какие-то дела с Уфой, связанные с покупкой игроков, вести.
    Но, как говорится, умный учится на чужих ошибках, дурак - на своих...

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    Рейтинг: +16215

    житель СПб 2 часа назад

    Очень может оказаться, что со своей жадностью Уфа окажется у разбитого корыта!

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    Рейтинг: +2167

    Январь 59 2 часа назад

    Один сезон ни о чем не говорит. Да можно ломить по самый потолок, дождаться закрытия окна и остаться с игроком в ФНЛ, потом его стоимость упадет, и самое главное упадет уровень игрока. Гораздо проще отдать по сходной цене, но в трансфере, сделать опцию перепродажи. К примеру 20% отчислить Уфе при перепродаже. И эти 20% могут быть гораздо выше того , что сегодня просят в Уфе.

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    Рейтинг: +16215

    житель СПб > Январь 59 2 часа назад

    Очень верное замечание!

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    Рейтинг: +10888

    Алексей З 2 часа назад

    Это похоже как сага про Урунова, за которым со слов того же Газизова, пол-Европы гонялось. Уфа фабрика "неуловимых Джо".

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    Рейтинг: +16215

    житель СПб > Алексей З 2 часа назад

    Вы правы, но... У них есть и очень успешные продажи!

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    Рейтинг: +1178

    fakeid > Алексей З 2 часа назад

    у этого, хотя бы, неплохое досье имеется, в отличие от монобровного. так что тут газизов, если и сп*здит - то не сильно.

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    Рейтинг: +10888

    Алексей З > житель СПб 1 час назад

    Наверно Зинченко и Семак ?

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