«Уфа» ведет переговоры по Агаларову с несколькими клубами РПЛ

То была эпопея с Уруновым, теперь - с Агаларовым.
Достоинство Газизова в том, что он - базарный торгаш в худшем значении этого слова, который весьма успешно ВТЮХИВАЕТ неликвидный товар.
На месте других клубов, после случая с "суперталантливым" Уруновым пока там Газизов рулит, я бы поостерёгся вообще какие-то дела с Уфой, связанные с покупкой игроков, вести.
Но, как говорится, умный учится на чужих ошибках, дурак - на своих...
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о будущем нападающего Гамида Агаларова.
— Насколько верно, что «Ахмат» хочет решить вопрос по Агаларову до 5 июля?
— Мне ничего неизвестно по какому-либо дедлайну, но переговоры с «Ахматом» действительно ведутся, это я могу подтвердить.
— Есть еще претенденты на Агаларова?
— Да, есть переговоры и с другими клубами РПЛ.
- Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.
- В прошлом сезоне нападающий «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.