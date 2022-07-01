«Уфа» ведет переговоры по Агаларову с несколькими клубами РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о будущем нападающего Гамида Агаларова.
— Насколько верно, что «Ахмат» хочет решить вопрос по Агаларову до 5 июля?
— Мне ничего неизвестно по какому-либо дедлайну, но переговоры с «Ахматом» действительно ведутся, это я могу подтвердить.
— Есть еще претенденты на Агаларова?
— Да, есть переговоры и с другими клубами РПЛ.
- Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.
- В прошлом сезоне нападающий «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»