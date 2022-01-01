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Товарищеские матчи. «Акрон» разгромил «Крылья Советов», «Динамо» победило «СКА-Хабаровск»

Сегодня, 30 июня, состоялись два товарищеских матча с участием клубов РПЛ.

В Казани «Крылья Советов» крупно проиграли «Акрону» (0:3).

В Новогорске «Динамо» одержало разгромную победу над «СКА-Хабаровском» (3:0).

Товарищеские матчи

Крылья Советов (Самара) – Акрон (Тольятти) – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Барач (в свои ворота), 8; 0:2 – Песегов, 36; 0:3 – Кожедуб, 120.

Динамо (Москва) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Фомин (с пенальти), 35; 2:0 – Фомин, 50; 3:0 – Тюкавин, 99.

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Источник: «Бомбардир»

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