Агент Кассьерры: «Матео станет игроком «Зенита». Осталось только подписать контракт»

Никос Петропулос, представитель нападающего Матео Кассьерры, заявил, что игрок продолжит карьеру в «Зените».

«Единственное, что осталось, это подписать контракт с клубом. Все устроено так, что Матео станет игроком «Зенита», – сказал Петропулос.

Год назад «Сочи» купил Кассьерру за 1,2 миллиона евро.

Он забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.

Ожидается, что колумбиец заключит с «Зенитом» контракт на 3 года с зарплатой 1 миллион евро.

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