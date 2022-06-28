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Агент Кассьерры: «Матео станет игроком «Зенита». Осталось только подписать контракт»

Никос Петропулос, представитель нападающего Матео Кассьерры, заявил, что игрок продолжит карьеру в «Зените».

«Единственное, что осталось, это подписать контракт с клубом. Все устроено так, что Матео станет игроком «Зенита», – сказал Петропулос.

  • Год назад «Сочи» купил Кассьерру за 1,2 миллиона евро.
  • Он забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
  • Ожидается, что колумбиец заключит с «Зенитом» контракт на 3 года с зарплатой 1 миллион евро.

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Источник: Sport24

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Комментарии5
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    Рейтинг: +944

    Лфшт 5 минут назад

    Какая неожиданность!!!!

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    Рейтинг: +16441

    paracetamol 1 час назад

    А Юрку, значится, в Англию? Неравноценная замена, мне кажется.

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    Рейтинг: +729

    Suvorov51 1 час назад

    Я не гоню волну, но бомжатник становится как в свое время ЦСКА, ну те в своё время как игрок понравился в армию, а не хош, на Камчатке будешь играть два года, правда было спасение в Динамо соскочить, ну это уже уловки были, ПРОМКВАС просто покупает и все, но вот если свалят наемники, то помойка опять завоняет, как и раньше, хотя Динамо Киев играло и сборную выставляла приличную

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    Рейтинг: +543

    3meeeD > Suvorov51 1 час назад

    Сравнил х.й с пальцем.
    ЦСКА никогда не скучал,ослабляя другие клубы.В отличии от Зенита

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    Рейтинг: +1017

    fakeid > Suvorov51 57 минут назад

    ты, в своей тупости, не можешь понять очевидные вещи. ушёл дзюба (да-да, твой любимчик) - нужна адекватная замена. ушёл вратарь крицюк - будут 100-пудово искать замену. ушёл ракицкий. ну и т.д.
    но, бл*ть, только спартагу (вонючему), в твоём понимании, можно покупать игроков на усиление у других клубов. зениту точно нельзя.
    завали свой **альник, рыло.

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