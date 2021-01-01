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Кассьерра завтра прилетит Петербург, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с «Зенитом»

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра близок к переходу в «Зенит».

«Кассьерра вылетает из Колумбии в Петербург сегодня в 17 часов по колумбийскому времени. Прибыть он должен во вторник 28 июня поздно вечером.

Затем Кассьерра пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Зенитом», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

  • Год назад «Сочи» купил Кассьерру за 1,2 миллиона евро.
  • Он забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
  • Ожидается, что колумбиец заключит с «Зенитом» контракт на 3 года с зарплатой 1 миллион евро.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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