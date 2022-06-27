Агент Кассьерры подтвердил согласование контракта с «Зенитом»

Мартин Араоз, агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, рассказал, что игрок уже договорился с петербургским клубом об условиях личного контракта.

«Кассьерра согласовал контракт с «Зенитом», – заявил агент.

Год назад «Сочи» купил Кассьерру за 1,2 миллиона евро.

Он забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.

Ожидается, что колумбиец заключит с «Зенитом» контракт на 3 года с зарплатой 1 миллион евро.

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