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Агент Кассьерры подтвердил согласование контракта с «Зенитом»

Мартин Араоз, агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, рассказал, что игрок уже договорился с петербургским клубом об условиях личного контракта.

«Кассьерра согласовал контракт с «Зенитом», – заявил агент.

  • Год назад «Сочи» купил Кассьерру за 1,2 миллиона евро.
  • Он забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
  • Ожидается, что колумбиец заключит с «Зенитом» контракт на 3 года с зарплатой 1 миллион евро.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16436

    paracetamol 1 час назад

    С Дырнамой он хорошо сыграл! Хотя Зенит ей тоже неплохо нахрякал!

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