Агент Кассьерры подтвердил согласование контракта с «Зенитом»

С Дырнамой он хорошо сыграл! Хотя Зенит ей тоже неплохо нахрякал!
Мартин Араоз, агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, рассказал, что игрок уже договорился с петербургским клубом об условиях личного контракта.
«Кассьерра согласовал контракт с «Зенитом», – заявил агент.
- Год назад «Сочи» купил Кассьерру за 1,2 миллиона евро.
- Он забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
- Ожидается, что колумбиец заключит с «Зенитом» контракт на 3 года с зарплатой 1 миллион евро.
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