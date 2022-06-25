Чалов забил за «Базель» в товарищеском матче

«Базель» в товарищеском матче победил «Гройтер Фюрт». Итоговый счет – 3:2, все голы забиты во втором тайме.

На 46-й минуте у «Базеля» на замену вышел российский форвард Федор Чалов. Он забил на 65-й минуте.

В июле игрок должен вернуться в ЦСКА из аренды.

Сообщалось, что российский форвард не хочет возвращаться в ЦСКА из аренды.

В составе «Базеля» Чалов забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи в 16 официальных играх.

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