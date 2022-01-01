Чалов забил за «Базель» в товарищеском матче

Звезда зажглась! Скауты Реала и Ливерпуля наперегонки летят в Базель! Бревно отечественное, рубин твоя команда!!!!
«Базель» в товарищеском матче победил «Гройтер Фюрт». Итоговый счет – 3:2, все голы забиты во втором тайме.
На 46-й минуте у «Базеля» на замену вышел российский форвард Федор Чалов. Он забил на 65-й минуте.
- В июле игрок должен вернуться в ЦСКА из аренды.
- Сообщалось, что российский форвард не хочет возвращаться в ЦСКА из аренды.
- В составе «Базеля» Чалов забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи в 16 официальных играх.
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