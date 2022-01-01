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Чалов забил за «Базель» в товарищеском матче

«Базель» в товарищеском матче победил «Гройтер Фюрт». Итоговый счет – 3:2, все голы забиты во втором тайме.

На 46-й минуте у «Базеля» на замену вышел российский форвард Федор Чалов. Он забил на 65-й минуте.

  • В июле игрок должен вернуться в ЦСКА из аренды.
  • Сообщалось, что российский форвард не хочет возвращаться в ЦСКА из аренды.
  • В составе «Базеля» Чалов забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи в 16 официальных играх.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +366

    lipatov32 1 час назад

    Звезда зажглась! Скауты Реала и Ливерпуля наперегонки летят в Базель! Бревно отечественное, рубин твоя команда!!!!

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