Кассьерра может сыграть за «Зенит» против «Спартака» в Суперкубке России

Нападающий «Сочи» Мато Кассьерра в ближайшее время станет игроком «Зенита».

По информации Bobsoccer, колумбиец может сыграть в матче за Суперкубок России против «Спартака», который состоится 9 июля в Санкт-Петербурге.

В прошлом сезоне Кассьерра забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Сочи».

Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.

«Зенит» предложил 25-летнему колумбийцу контракт по схеме «3+1».

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