Кассьерра может сыграть за «Зенит» против «Спартака» в Суперкубке России

Может. Но и Зеньковский тоже может сыграть против Зенита. Так что все это ни о чем пока не говорит.
Нападающий «Сочи» Мато Кассьерра в ближайшее время станет игроком «Зенита».
По информации Bobsoccer, колумбиец может сыграть в матче за Суперкубок России против «Спартака», который состоится 9 июля в Санкт-Петербурге.
- В прошлом сезоне Кассьерра забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Сочи».
- Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.
- «Зенит» предложил 25-летнему колумбийцу контракт по схеме «3+1».
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