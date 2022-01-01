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Кассьерра может сыграть за «Зенит» против «Спартака» в Суперкубке России

Нападающий «Сочи» Мато Кассьерра в ближайшее время станет игроком «Зенита».

По информации Bobsoccer, колумбиец может сыграть в матче за Суперкубок России против «Спартака», который состоится 9 июля в Санкт-Петербурге.

  • В прошлом сезоне Кассьерра забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Сочи».
  • Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.
  • «Зенит» предложил 25-летнему колумбийцу контракт по схеме «3+1».

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Источник: Bobsoccer

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Комментарии2
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    Рейтинг: +16154

    житель СПб 1 час назад

    Может. Но и Зеньковский тоже может сыграть против Зенита. Так что все это ни о чем пока не говорит.

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    Рейтинг: +15366

    Barmaleushka 2 часа назад

    Напихает хрякам полную авоську )))

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