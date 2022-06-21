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Гаранин подтвердил уход Кассьерры из «Сочи»

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался о возможном уходе из клуба нападающего Матео Кассьерры.

— Уход Кассьерры кажется уже свершившимся фактом. На мой взгляд, он один из лучших, если не лучший форвард сезона.

— Безусловно, заменить его будет сложно. Но мы не первые и не последние. Уход игроков и тренеров — это часть футбола. Да, Кассьерра — это потеря, но незаменимых людей нет. Будем искать возможность его заменить, может, даже не приобретением новых игроков, а нахождением ресурсов внутри.

— Бывший скаут «Зенита» Антон Евменов говорил: «Нельзя Гарая заменить Новосельцевым». Вы согласны с такими словами?

— Если брать этих двух футболистов, то да. Но плакаться и жалеть об уходе игроков мы не будем. Это часть футбола, бизнеса, современных реалий, от которых мы никуда не денемся. У меня только один выход — работать и трудиться.

Селекционная работа была проделана очень серьeзная. Приехали очень сильные футболисты – Кассьерра, Родриго, Ангбан, хоть он и немного играл. Наверное, у предыдущего тренерского штаба были игроки, заслужившие футбольные преференции своим трудом, и Викториену было тяжело зайти в состав сразу.

Селекционная работа в нашем клубе очень хорошая. Будем надеяться, что вы это увидите.

  • В прошлом сезоне Кассьерра забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Сочи».
  • Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.
  • «Зенит» предложил 25-летнему колумбийцу контракт по схеме «3+1».

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Источник: Metaratings

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21.06.2022 23:52
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