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«Все играли в горячо или холодно, сегодня – тепло». Гендиректор «Зенита» – о Кассьерре

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев намекнул, что нападающий «Сочи» Матео Кассьерра близок к переходу в петербургский клуб.

«Все играли в детскую игру горячо или холодно. На сегодня могу сказать, что тепло.

Будут ли ещe новички? Не исключено», – сказал Медведев.

  • В прошлом сезоне Кассьерра забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Сочи».
  • Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.
  • «Зенит» предложил 25-летнему колумбийцу контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +2164

    Ubuntu 1 час назад

    Говорите потом, после этого трансфера, что Сочи "Не" фарм-клуб Зенита

    0
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    Рейтинг: +852

    fakeid > Ubuntu 43 минуты назад

    то есть, теперь покупка игрока будет расцениваться как фарм? реал купил рауля из барсы - получается, барса фарм? ну это для примера твоей тупости.

    0
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  • ...
    Рейтинг: +11

    Аден 2 часа назад

    дЗюба видимо научил бомжей в эту игру играть.

    0
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