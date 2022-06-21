«Все играли в горячо или холодно, сегодня – тепло». Гендиректор «Зенита» – о Кассьерре

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев намекнул, что нападающий «Сочи» Матео Кассьерра близок к переходу в петербургский клуб.

«Все играли в детскую игру горячо или холодно. На сегодня могу сказать, что тепло.

Будут ли ещe новички? Не исключено», – сказал Медведев.

В прошлом сезоне Кассьерра забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Сочи».

Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.

«Зенит» предложил 25-летнему колумбийцу контракт по схеме «3+1».

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