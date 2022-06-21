«Все играли в горячо или холодно, сегодня – тепло». Гендиректор «Зенита» – о Кассьерре

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев намекнул, что нападающий «Сочи» Матео Кассьерра близок к переходу в петербургский клуб.
«Все играли в детскую игру горячо или холодно. На сегодня могу сказать, что тепло.
Будут ли ещe новички? Не исключено», – сказал Медведев.
- В прошлом сезоне Кассьерра забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Сочи».
- Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.
- «Зенит» предложил 25-летнему колумбийцу контракт по схеме «3+1».
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Источник: «Чемпионат»