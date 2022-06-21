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«Все к этому идет». Тренер «Сочи» Гаранин – об уходе Кассьерры

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин дал комментарий по поводу возможной продажи нападающего Матео Кассьерры.

«По Кассьерре вопрос открыт. Пока он не поможет нам на турнире [Кубке Матч Премьер].

Пока все идет к тому что Кассьерра уйдет. А как все будет, знает только боженька. Его сейчас нет в команде», – сказал Гаранин.

  • В прошлом сезоне Кассьерра забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Сочи».
  • Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.
  • «Зенит» предложил 25-летнему колумбийцу контракт по схеме «3+1».

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Источник: Sport24

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