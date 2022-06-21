«Все к этому идет». Тренер «Сочи» Гаранин – об уходе Кассьерры

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин дал комментарий по поводу возможной продажи нападающего Матео Кассьерры.

«По Кассьерре вопрос открыт. Пока он не поможет нам на турнире [Кубке Матч Премьер].

Пока все идет к тому что Кассьерра уйдет. А как все будет, знает только боженька. Его сейчас нет в команде», – сказал Гаранин.

В прошлом сезоне Кассьерра забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Сочи».

Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.

«Зенит» предложил 25-летнему колумбийцу контракт по схеме «3+1».

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