Семак: «Бакаев – большая удача для «Зенита». Сегодня он дебютирует за команду»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход в петербургский клуб полузащитника Зелимхана Бакаева, а также анонсировал его дебют.

«Бакаев – в игровом и финансовом плане это большая удача для клуба. Потенциально это игрок сборной России. Он хорошо работает с мячом. Может отдать, сам забить.

Сегодня он уже сыграет. Посмотрим какое количество времени. Но в целом он готов и чувствует себя нормально. Команда приняла его хорошо», – сказал Семак.

Бакаев бесплатно перешел в «Зенит» из «Спартака».

Он заключил с новым клубом контракт по схеме «3+1».

Сегодня петербуржцы встретятся с «Пари НН» в 1-м туре Кубка Матч Премьер.

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