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Семак: «Бакаев – большая удача для «Зенита». Сегодня он дебютирует за команду»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход в петербургский клуб полузащитника Зелимхана Бакаева, а также анонсировал его дебют.

«Бакаев – в игровом и финансовом плане это большая удача для клуба. Потенциально это игрок сборной России. Он хорошо работает с мячом. Может отдать, сам забить.

Сегодня он уже сыграет. Посмотрим какое количество времени. Но в целом он готов и чувствует себя нормально. Команда приняла его хорошо», – сказал Семак.

  • Бакаев бесплатно перешел в «Зенит» из «Спартака».
  • Он заключил с новым клубом контракт по схеме «3+1».
  • Сегодня петербуржцы встретятся с «Пари НН» в 1-м туре Кубка Матч Премьер.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 14:47
Комментарии4
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    Рейтинг: +6148

    Ганнибал Лектор 21 минуту назад

    Надеюсь, Семак не ради красного словца это сказал

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    Рейтинг: +16953

    Garrincha58 1 час назад

    сколько ору ну перешёл и что главное чтобы всем на пользу и ему и бывшему и нынешнему клубам

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    Рейтинг: +14482

    NewLife 2 часа назад

    Не вижу никаких моральных проблем с Бакаевым - не договорился со Спартаком, ушел продолжать карьеру в другой клуб. Это когда-то давно играли за майку, а сейчас играют за деньги, футбол от этого выигрывает, так как возвышает успешные клубы и вычищает случайных автобусников и костоломов.

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    Рейтинг: +1347

    Узб@гоеный 2 часа назад

    По традиции, унаследовал от Дзюбы голешники хрякам. Гыгыгы

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