«Пари НН» отреагировал на новость о предложение по Агаларову

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов отрицает, что клуб предпринял попытку купить нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«Предложение о трансферном выкупе Агаларова мы не делали. Он хороший футболист, но мы понимаем, что сумма трансфера нам не по карману», – сказал Измайлов.

Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне игрок «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.

Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Сообщалось, что воспитанник «Анжи» также интересен «Сочи», «Краснодару», «Ахмату» и «Ростову».

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