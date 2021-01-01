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«Пари НН» отреагировал на новость о предложение по Агаларову

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов отрицает, что клуб предпринял попытку купить нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«Предложение о трансферном выкупе Агаларова мы не делали. Он хороший футболист, но мы понимаем, что сумма трансфера нам не по карману», – сказал Измайлов.

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Источник: «Чемпионат»

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