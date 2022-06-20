Агент Кассьерры рассказал о ходе переговоров с «Зенитом»

Мартин Араоз, агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, прокомментировал ситуацию с возможным переходом игрока в «Зенит».
«Мы близки к соглашению с «Зенитом», но контракт ещe не подписан», – сказал агент.
- В прошлом сезоне Кассьерра забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Сочи».
- Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.
- «Зенит» предложил 25-летнему колумбийцу контракт по схеме «3+1».
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное
Источник: «Чемпионат»