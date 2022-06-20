Агент Кассьерры рассказал о ходе переговоров с «Зенитом»

Мартин Араоз, агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, прокомментировал ситуацию с возможным переходом игрока в «Зенит».

«Мы близки к соглашению с «Зенитом», но контракт ещe не подписан», – сказал агент.

В прошлом сезоне Кассьерра забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Сочи».

Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.

«Зенит» предложил 25-летнему колумбийцу контракт по схеме «3+1».

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