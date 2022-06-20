Сборная Польши: «Мы не ожидаем санкций от УЕФА или ФИФА из-за отстранения Рыбуса»

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски заявил, что национальная команда не ждет санкций из-за отстранения защитника «Спартака» Мацея Рыбуса от команды.

«Мы не ожидаем каких-либо санкций со стороны УЕФА или ФИФА за размытые формулировки по невызову Мацея Рыбуса. Всегда все вызовы в сборную курировались лично главным тренером.

Что касается того, может быть изменено решение или нет, я не уполномочен говорить о таком», – сказал Квятковский.

Рыбусу запретили играть за сборную Польши из-за того, что он остался в России.

Он играл за сборную с 2009 года.

Рыбус провел 66 матчей, забил 2 гола.

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