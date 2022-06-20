В «Спартаке» высказались об отстранении Рыбуса от сборной Польши

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал запрет на вызов в сборную Польши защитника Мацея Рыбуса.

«Мы не можем комментировать решения польской федерации. Мацей подписал соглашение со «Спартаком», клуб в него верит, а сам игрок готовится к началу сборов вместе с командой», – сказал Зеленов

Рыбус покинул «Локомотив», с которым истек контракт, и перешел в «Спартак».

Он играл за сборную Польши с 2009 года.

Рыбус провел 66 матчей, забил 2 гола.

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