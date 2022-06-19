Мбаппе после Евро-2020 не хотел играть за сборную Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе был разочарован после Евро-2020. Об этом рассказал глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ.

«После Евро-2020 Мбаппе посчитал, что федерация не защитила его от критики в соцсетях после незабитого пенальти в серии со Швейцарией. Он был зол и не хотел больше играть за сборную. Он был очень расстроен», – сказал Ле Грэ.