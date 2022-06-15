«Таких футболистов в России мало». Быстров поздравил «Зенит» с подписанием Бакаева

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в клуб из Петербурга.

«Зенит» – молодец. Клуб взял хорошего футболиста.

Не будет ли у команды проблем в раздевалке, если Бакаев не будет попадать в состав? Мне кажется, он должен быть сильным и бороться за место в составе при любой конкуренции, а иначе из футболиста он превратится в баночника.

Таких футболистов, как Бакаев, сейчас в стране не много, решение его подписать – правильное», – сказал Быстров.