«Таких футболистов в России мало». Быстров поздравил «Зенит» с подписанием Бакаева

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в клуб из Петербурга.
«Зенит» – молодец. Клуб взял хорошего футболиста.
Не будет ли у команды проблем в раздевалке, если Бакаев не будет попадать в состав? Мне кажется, он должен быть сильным и бороться за место в составе при любой конкуренции, а иначе из футболиста он превратится в баночника.
Таких футболистов, как Бакаев, сейчас в стране не много, решение его подписать – правильное», – сказал Быстров.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта с московским клубом истек.
- Бакаев в прошедшем сезоне провел 26 матчей в РПЛ, в которых сделал 6 ассистов.
Источник: «Спорт-Экспресс»