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«Таких футболистов в России мало». Быстров поздравил «Зенит» с подписанием Бакаева

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в клуб из Петербурга.

«Зенит» – молодец. Клуб взял хорошего футболиста.

Не будет ли у команды проблем в раздевалке, если Бакаев не будет попадать в состав? Мне кажется, он должен быть сильным и бороться за место в составе при любой конкуренции, а иначе из футболиста он превратится в баночника.

Таких футболистов, как Бакаев, сейчас в стране не много, решение его подписать – правильное», – сказал Быстров.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта с московским клубом истек.
  • Бакаев в прошедшем сезоне провел 26 матчей в РПЛ, в которых сделал 6 ассистов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +16925

    Garrincha58 30 минут назад

    усилит? пока рано говорить, но скамейку удлинил будет кого выпустить на усиление игры, а то от Ерохина или Сутормина никакого усиления

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    Рейтинг: +15921

    Cleaner 45 минут назад

    Бакаев в усиление Зениту, в ФНЛ Спартаку.

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