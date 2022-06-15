Каррера не считает предательством переход Бакаева из «Спартака» в «Зенит»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Жаль, что «Спартак» отпустил Бакаева именно в «Зенит», к принципиальному сопернику. Но это футбол, такое случается. Конечно, я бы хотел, чтобы Бакаев остался в «Спартаке» — он очень талантливый и способный футболист.

Его уход в «Зенит» — стечение обстоятельств, не предательство. Желаю ему удачи в карьере», — сказал Каррера.