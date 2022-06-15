Каррера не считает предательством переход Бакаева из «Спартака» в «Зенит»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».
«Жаль, что «Спартак» отпустил Бакаева именно в «Зенит», к принципиальному сопернику. Но это футбол, такое случается. Конечно, я бы хотел, чтобы Бакаев остался в «Спартаке» — он очень талантливый и способный футболист.
Его уход в «Зенит» — стечение обстоятельств, не предательство. Желаю ему удачи в карьере», — сказал Каррера.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта с московским клубом истек.
- Бакаев в прошедшем сезоне провел 26 матчей в РПЛ, в которых сделал 6 ассистов.
Источник: Sport24