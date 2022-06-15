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Каррера не считает предательством переход Бакаева из «Спартака» в «Зенит»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Жаль, что «Спартак» отпустил Бакаева именно в «Зенит», к принципиальному сопернику. Но это футбол, такое случается. Конечно, я бы хотел, чтобы Бакаев остался в «Спартаке» — он очень талантливый и способный футболист.

Его уход в «Зенит» — стечение обстоятельств, не предательство. Желаю ему удачи в карьере», — сказал Каррера.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта с московским клубом истек.
  • Бакаев в прошедшем сезоне провел 26 матчей в РПЛ, в которых сделал 6 ассистов.

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Источник: Sport24

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Комментарии6
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    Рейтинг: +15921

    Cleaner 39 минут назад

    Перейти из клуба, который борется за выживание(Спартак) в клуб, который борется только за чемпионство(Зенит) не может быть предательством.

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    Рейтинг: +1263

    Узб@гоеный 54 минуты назад

    Ясно, что пошел на серьёзное повышение. Как никак Зенит классом выше, чем его фарм клуб спартак. Гыгыгы

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    Рейтинг: +31934

    VVM1964 1 час назад

    Насильно мил не будешь ((( И если Спартак и дальше продолжит разбрасываться ЛУЧШИМИ игроками, то увы участь бултыхаться в середине таблицы, увы безальтернативна !!! ((((

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    Рейтинг: +15921

    Cleaner > VVM1964 39 минут назад

    Альтернатива для Спартака есть. Это ФНЛ!!!

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    Рейтинг: +10583

    Алексей З 1 час назад

    Предательство это когда свой уходит в лагерь врага, в этом случаи всё не так.
    Ну какой он свой, малоли где начинал.На поле только о себе думал, интересы команды на втором плане. Вот и получилось деньги на первом месте, а ромбик для него просто эмблема.
    Скатертью дорога !

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    Рейтинг: +15921

    Cleaner > Алексей З 36 минут назад

    Бакаев в Спартаке на поле ПАХАЛ ЗА ТРОИХ! Но ни слова поддержки от тренеров не слышал. И правильно, что ушел из такой неблагодарной и бесперспективной команды, как Спартак.

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