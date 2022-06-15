«Локомотив» назвал состав на летние сборы

«Локомотив» объявил список игроков, которые отправятся на летние сборы. Они пройдут в Баковке, первая тренировка – 16 июня.

вратари: Гилерме, Даниил Худяков, Андрей Савин, Никита Матюнин

защитники: Тин Едвай, Марк Мампасси, Станислав Магкеев, Егор Погостнов, Дмитрий Живоглядов, Максим Ненахов, Лукас Фассон, Наир Тикнизян, Александр Сильянов

полузащитники: Дмитрий Баринов, Сергей Бабкин, Артем Карпукас, Даниил Куликов, Константин Марадишвили, Алексис Бека Бека, Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук, Максим Петров, Алексей Ларин, Даниил Попов, Андрей Никитин

нападающие: Ян Кухта, Вильсон Изидор, Марко Раконьяц, Джирано Керк, Франсуа Камано, Вадим Раков.