В ЦСКА объяснили, почему Чалов до сих пор не вернулся из «Базеля»

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо рассказал, что нападающий Федор Чалов вернется из «Базеля» после 30 июня.
«Соглашение с «Базелем» об аренде Фeдора Чалова действует до 30 июня. Данный срок аренды обусловлен правилами ФИФА касательно международной аренды футболистов.
Поэтому Фeдор начнeт подготовку к сезону в Швейцарии, а позже присоединится к команде в Новогорске», – объяснил Брейдо.
- В составе «Базеля» Чалов забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи в 16 играх.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
- Сообщалось, что российский форвард не хочет возвращаться в ЦСКА.
Источник: «Чемпионат»