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В ЦСКА объяснили, почему Чалов до сих пор не вернулся из «Базеля»

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо рассказал, что нападающий Федор Чалов вернется из «Базеля» после 30 июня.

«Соглашение с «Базелем» об аренде Фeдора Чалова действует до 30 июня. Данный срок аренды обусловлен правилами ФИФА касательно международной аренды футболистов.

Поэтому Фeдор начнeт подготовку к сезону в Швейцарии, а позже присоединится к команде в Новогорске», – объяснил Брейдо.

  • В составе «Базеля» Чалов забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи в 16 играх.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
  • Сообщалось, что российский форвард не хочет возвращаться в ЦСКА.

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Источник: «Чемпионат»

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