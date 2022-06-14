В ЦСКА объяснили, почему Чалов до сих пор не вернулся из «Базеля»

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо рассказал, что нападающий Федор Чалов вернется из «Базеля» после 30 июня.

«Соглашение с «Базелем» об аренде Фeдора Чалова действует до 30 июня. Данный срок аренды обусловлен правилами ФИФА касательно международной аренды футболистов.

Поэтому Фeдор начнeт подготовку к сезону в Швейцарии, а позже присоединится к команде в Новогорске», – объяснил Брейдо.