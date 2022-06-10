Игнатов попрощался с Ваноли

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов отреагировал на уход Паоло Ваноли с поста главного тренера команды.
«Grazie mister. В свой первый день в «Спартаке» вы сказали, что хотите видеть настоящую команду. Думаю, у нас получилось.
Спасибо за всe, чему вы нас научили – мы старались быть лучше вместе с вами. Ciao!» – написал Игнатов в соцсетях.
- Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года.
- Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
- Итальянец решил уйти по трем причинам.
- Клуб снова собирается пригласить иностранного тренера.
Источник: «Бомбардир»