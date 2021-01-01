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Игнатов попрощался с Ваноли

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов отреагировал на уход Паоло Ваноли с поста главного тренера команды.

«Grazie mister. В свой первый день в «Спартаке» вы сказали, что хотите видеть настоящую команду. Думаю, у нас получилось.

Спасибо за всe, чему вы нас научили – мы старались быть лучше вместе с вами. Ciao!» – написал Игнатов в соцсетях.

  • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года.
  • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
  • Итальянец решил уйти по трем причинам.
  • Клуб снова собирается пригласить иностранного тренера.

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Источник: «Бомбардир»

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