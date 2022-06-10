Игнатов попрощался с Ваноли

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов отреагировал на уход Паоло Ваноли с поста главного тренера команды.

«Grazie mister. В свой первый день в «Спартаке» вы сказали, что хотите видеть настоящую команду. Думаю, у нас получилось.

Спасибо за всe, чему вы нас научили – мы старались быть лучше вместе с вами. Ciao!» – написал Игнатов в соцсетях.