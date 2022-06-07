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«Уфу» покинут 11 футболистов

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о вылете команды в ФНЛ.

«У нас уйдет одиннадцать футболистов. Те, кто ушли, спасибо им за то, что были в нашем клубе. Двадцать пять игроков у нас есть. Гамид уйдет за деньги.

Мы продвигаем детский спорт. Весь футбол в Башкирии показывает хорошую динамику. Родители – самые беспокоящиеся болельщики. Им не стоит беспокоиться. У ребят есть будущее.

Нет, я не устал. Мы дальше будем продолжать гнуть свою линию. Главный аспект нашей работы – это дети. Мне нравится, что много людей отзывается. Мы видим, кто болеет за «Уфу». А все остальное – лживо.

Отвечая на ваши вопросы, даже сейчас мне непросто. Я слушаю заявления от футболистов и работников. Некоторые ищут более благоприятные условия. А мы будем двигаться дальше», – сказал Газизов.

  • «Уфа» вылетела из РПЛ, уступив в стыках «Оренбургу».

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Источник: Sport24

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