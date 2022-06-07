Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Уфу» покинут 11 футболистов

7 июня 2022, 12:58
1

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о вылете команды в ФНЛ.

«У нас уйдет одиннадцать футболистов. Те, кто ушли, спасибо им за то, что были в нашем клубе. Двадцать пять игроков у нас есть. Гамид уйдет за деньги.

Мы продвигаем детский спорт. Весь футбол в Башкирии показывает хорошую динамику. Родители – самые беспокоящиеся болельщики. Им не стоит беспокоиться. У ребят есть будущее.

Нет, я не устал. Мы дальше будем продолжать гнуть свою линию. Главный аспект нашей работы – это дети. Мне нравится, что много людей отзывается. Мы видим, кто болеет за «Уфу». А все остальное – лживо.

Отвечая на ваши вопросы, даже сейчас мне непросто. Я слушаю заявления от футболистов и работников. Некоторые ищут более благоприятные условия. А мы будем двигаться дальше», – сказал Газизов.

  • «Уфа» вылетела из РПЛ, уступив в стыках «Оренбургу».

Еще по теме:
У клуба ФНЛ заблокировали счета
Воспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Уфа Агаларов Гамид Газизов Шамиль
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Январь 59
1654619534
Самый пострадавший клуб- ФК Краснодар. Кроме восьми иностранцев- игроков стартового состава клуб покинул весь тренерский штаб. У Рубина не восемь человек а семь и тренерский штаб остался. Тем не менее молодежка Краснодара билась и на морально волевых с восьмого места поднялась на четвертое(если бы не судейская ошибка с Динамо, то и до бронзы бы добались).Не менее серьезный потери чем Рубин потерпел и Ростов. Однако Ростов смог подняться выше , а Рубин слил все что мог, вот и вылетел.
Ответить
Главные новости
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
17:10
5
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
3
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
1
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
16:29
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
5
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
5
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
6
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
20
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
3
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
10
Все новости
Все новости
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
16:45
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
5
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
6
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
20
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
3
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
10
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
6
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
23
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
1
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов
13:35
1
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
4
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
14
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
9
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
1
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
13
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
10
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
2
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
9
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
11:27
1
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
7
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
2
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
1
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
2
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
3
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+