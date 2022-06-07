Погба перейдет в «Ювентус». Ему отдадут десятый номер (Николо Скира)

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к возвращению в «Ювентус».
Стороны уже полностью согласовали финансовые условия контракта – зарплата в размере 8 миллионов евро в год плюс бонусы до 2 миллионов.
Туринский клуб отдаст хавбеку десятый номер, под которым играл Пауло Дибала.
Ожидается, что о сделке будет объявлено в ближайшие дни.
- Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
- В прошедшем сезоне француз забил 1 гол и сделал 9 ассистов в 27 матчах.
- Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.
Источник: твиттер Николо Скиры