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Погба перейдет в «Ювентус». Ему отдадут десятый номер (Николо Скира)

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к возвращению в «Ювентус».

Стороны уже полностью согласовали финансовые условия контракта – зарплата в размере 8 миллионов евро в год плюс бонусы до 2 миллионов.

Туринский клуб отдаст хавбеку десятый номер, под которым играл Пауло Дибала.

Ожидается, что о сделке будет объявлено в ближайшие дни.

  • Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
  • В прошедшем сезоне француз забил 1 гол и сделал 9 ассистов в 27 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.

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Источник: твиттер Николо Скиры

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