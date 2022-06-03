Рианчо: «Черышев – топ-игрок. Он подойдет любой европейской команде»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поговорил о будущем Дениса Черышева. Игрок сейчас без клуба.

«Денис Черышев – очень качественный и сильный игрок европейского уровня. В Испании Денис считается действительно важным футболистом – он воспитанник мадридского «Реала», долгое время конкурировал с сильнейшими игроками мира. Да, у него бывают проблемы с травмами, но когда он выходит на поле, всегда обостряет игру, делает команду ярче, потому что является игроком топ-уровня.

Думаю, ему лучше продолжить карьеру в Европе и пока не возвращаться в Россию. По стилю игры он подойдет любой крепкой европейской команде. Любой европейский клуб не откажется от него. Уверен, предложения у него есть», – сказал испанец.

Россиянин стал свободным агентом, покинув «Валенсию».

В прошедшем сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.

Черышев всю карьеру провел в испанских клубах.

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