«Деньги найдем». «Торпедо» – о подписании Смольникова

Президент «Торпедо» Денис Маслов не стал отрицать возможное возвращение в клуб защитника Игоря Смольникова.

«Есть деньги на футболистов. Если Смольников согласится, то мы найдем. Если будут какие-то завышенные требования, тогда – к сожалению», – сказал Маслов.

Смольников начинал профессиональную карьеру в «Торпедо» (2006-2007 годы).

Больше всего матчей в карьере Смольников провел за «Зенит» (2013-2020 годы).

«Торпедо» не было в РПЛ с 2015 года.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно