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Гаджиев: «Карпин – один из лучших тренеров на рынке»

3 июня 2022, 13:01
2

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине.

«Спрос на тренеров, которые имеют опыт и зарекомендовали себя в РПЛ, возрос. Сейчас есть некие ограничения с приглашением легионеров, да и своих специалистов дефицит.

Карпин – это один из лучших тренеров на рынке. Естественно, что ведущие клубы рассматривают его кандидатуру. И правильно делают. Но захочет ли он бросать «Ростов»?

Тренеру очень важно, чтобы был хороший контакт с руководством, а также была рабочая атмосфера в клубе. Это все помогает специалисту работать на уровне своих возможностей. Не каждый тренер может раскрыться в том же топ-клубе», – сказал Гаджиев.

  • Карпин выругался матом, комментируя новость о возможном назначении с «Динамо».
  • «Динамо» ищет замену Сандро Шварцу, который ушел в «Герту».
  • Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Betonmobile
Россия. Премьер-лига Ростов Гаджиев Гаджи Карпин Валерий
Комментарии (2)
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R_a_i_n
1654251660
Щас придет семеныч и расскажет кто лучший тренер на рынке)))
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Bozigit
1654268877
Все верно
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