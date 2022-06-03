Гаджиев: «Карпин – один из лучших тренеров на рынке»

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине.

«Спрос на тренеров, которые имеют опыт и зарекомендовали себя в РПЛ, возрос. Сейчас есть некие ограничения с приглашением легионеров, да и своих специалистов дефицит.

Карпин – это один из лучших тренеров на рынке. Естественно, что ведущие клубы рассматривают его кандидатуру. И правильно делают. Но захочет ли он бросать «Ростов»?

Тренеру очень важно, чтобы был хороший контакт с руководством, а также была рабочая атмосфера в клубе. Это все помогает специалисту работать на уровне своих возможностей. Не каждый тренер может раскрыться в том же топ-клубе», – сказал Гаджиев.

Карпин выругался матом, комментируя новость о возможном назначении с «Динамо».

«Динамо» ищет замену Сандро Шварцу, который ушел в «Герту».

Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.

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