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Гаджиев: «Агаларов потянет уровень Европы, но не в клубах уровня «Реала» или «Бенфики»

Экс-тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев высказался о нападающем «Уфы» Гамиде Агаларове.

«Конечно он потянет уровень Европы, у него есть качества, которые позволят ему сыграть на высоком уровне. Такие клубы как: «Бенфика», «Барселона», «Реал» он не потянет, а клубов, которые он потянет, очень много. Больших клубов всe равно меньше, чем профессиональных и чуть пониже классом.

Гамид хорошо реализует моменты и ориентируется в штрафной площади, что очень чрезвычайно важно, он один из лучших игроков по этим компонентам у нас. Мы видели, как из непростых ситуаций ему удавалось забивать, даже большие мастера далеко не каждый раз разбираются в таких ситуациях, это позволит ему быть востребованным.

Остаться ли ему в РПЛ? Нельзя игнорировать РПЛ. Я против, чтобы к нашему чемпионату относились вот так, как сейчас относятся. У него есть разные предложения, в том числе из Бельгии. Наверное, сейчас даже отец Гамида не знает куда перейдeт его сын», — сказал Гаджиев.

  • В прошедшем сезоне Агаларов забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
  • Сообщалось, что «Уфа» готова продать игрока за 5 миллионов евро.

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Источник: Metaratings

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